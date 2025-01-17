Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk olacak.
Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.
Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.
Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Massanga, Boutobba, Fernandes, Aboubakar
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış