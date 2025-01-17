Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg oldu

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Süper Lig’in 20. haftasında bugün saat 20.00’de Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci yapacak. Süleyman Bahadır ise 4. hakem olacak.

VAR HAKEMİ BELÇİKA'DAN

Mücadelede VAR koltuğunda Belçika Futbol Federasyonu’ndan Jan Boterberg oturacak. AVAR’da ise Kerem Ersoy görev yapacak.

GALATASARAY'IN MAÇINDA GÖREV ALMIŞTI

Boterberg, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Galatasaray - Tottenham maçında AVAR'da görev almıştı.