Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg oldu

Haber Merkezi
Süper Lig’in 20. haftasında bugün saat 20.00’de Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci yapacak. Süleyman Bahadır ise 4. hakem olacak.
VAR HAKEMİ BELÇİKA'DAN
Mücadelede VAR koltuğunda Belçika Futbol Federasyonu’ndan Jan Boterberg oturacak. AVAR’da ise Kerem Ersoy görev yapacak.
GALATASARAY'IN MAÇINDA GÖREV ALMIŞTI
Boterberg, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Galatasaray - Tottenham maçında AVAR'da görev almıştı.
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