Hatayspor, Galatasaray'ı 4 golle mağlup etti

Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor, evinde Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Galatasaray, 23. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti.

28. dakikada Galatasaray'da Patrick van Aanholt penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçın 44. dakikasında Diouf, Hatayspor'a penaltı golüyle beraberliği getirdi.

İlk yarının sonlarına doğru etkisini artıran Galatasaray, rakip sahada serbest vuruş kazandı.

45+7. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, nefis bir frikik golüyle takımını bir kez daha öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, devre arasına 2-1 önde gitti.

HATAYSPOR 4 GOLLE GALİBİYETİ ALDI

İkinci yarı da en az ilk yarı kadar heyecanlı geçti. İki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

Maçın 62. dakikasında Hatayspor'da Kamara topu ağlara gönderdi ve skorda eşitliği sağladı.

78. dakikada etkili gelen Hatayspor'da Lobjanidze topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

82. dakikada Taylan Antalyalı kırmızı kart gördü ve Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

90+1'de Lobjanidze yeniden sahneye çıktı ve skoru 4-2'ye getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor 3 puanı hanesine yazdırdı.