Hatayspor - Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

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Süper Lig'de 16. haftanın erteleme mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ile Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı ve mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Hatayspor bu beraberlikle puanını 20'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 21 puana çıktı.
Hatayspor bir sonraki karşılaşmasında sahasında Pendikspor'u ağırlarken, Gaziantep FK da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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