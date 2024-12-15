Hatayspor - Göztepe maçında kazanan çıkmadı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay yönetimindeki Hatayspor ile Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'ndaki müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Göztepe, 12. dakikada Romulo'nun penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Hatayspor, 52. dakikada Vincent Aboubakar ile eşitliği buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Göztepe'de Taha Altıkardeş, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlandı.

Taha, karşılaşmanın ikinci yarısında başına bir darbe aldı. 21 yaşındaki futbolcu, tedavisi sonrası kısa bir süre sonra oyuna devam etti.

Taha Altıkardeş, daha sonra ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcu, 67. dakikada yerini Koray Günter'e bıraktı.

Taha Altıkardeş, oyundan çıktıktan sonra hastaneye götürüldü.

İKİ TAKIM DA 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Hatayspor ile Göztepe arasındaki beraberliğin ardından Hatayspor 9, Göztepe 25 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, evinde Rizespor'u konuk edecek.