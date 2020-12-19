Hatayspor, Göztepe'yi penaltı golüyle yıktı

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Hatayspor takımları bir araya geldi. Hatayspor güçlü rakibini Diouf'un penaltı golüyle 1-0 yenerek puanını 21'e çıkardı.

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Göztepe ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

HATAYSPOR PENALTI GOLÜYLE GÜLDÜ

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Hatayspor 1-0'lık skorla kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada penaltıdan Mame Biram Diouf kaydetti. 33 yaşındaki Senegalli oyuncu, Hatayspor formasıyla ligde 4. golünü atmış oldu. 4 de asisti bulunan Diouf, toplam 8 gole katkı verdi.

Alınan bu sonucun ardından Göztepe 18 puanda kalırken üst üste ikinci yenilgisini aldı. Hatayspor ise 21 puana çıkarak bu sezonki 6. galibiyetine ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



