Hatayspor ile Giresunspor berabere kaldı

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor, konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Hakan Keleş'in yönetimindeki Giresunspor karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

İki takım puanları paylaştı

Ev sahibi Hatayspor'un golünü, 75. dakikada benzetmesini yaptığı Bertuğ Yıldırım kaydetti. Oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderen 20 yaşındaki forvet bu gol ile birlikte bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetmiş oldu.

Giresunspor'un beraberlik golü ise 87. dakikada Riad Bajic'in ayağından geldi.

Hatayspor iç sahada Volkan Demirel ile mağlubiyet görmedi

Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle birlikte bir çıkış yakalayan Hatayspor, genç teknik adam göreve başladıktan sonra iç sahada mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte evinde oynadığı Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarından 3 puanla ayrılan Akdeniz temsilcisi, Başakşehir ve Giresunspor maçlarından beraberlik ile ayrıldı.

Hatayspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak

Bu sonuçla birlikte Hatayspor ligdeki puanını 15'e yükseltirken, Giresunspor 16 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Giresunspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.