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    Hatayspor, İstanbul'da yenilmedi

    Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Hatayspor, son 3 haftada İstanbul takımlarına karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 14:12
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    Hatayspor, İstanbul'da yenilmedi

    Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Hatayspor, son 3 haftada İstanbul takımlarına karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

    Bordo-beyazlı ekip sezona, Başakşehir'i 2-0 galibiyetiyle başlarken, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe karşında çıktığı maçta da 9 kişi kalmasına rağmen sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

    Ligde aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle Hatayspor puanını 7'e yükseltti. Hatay temsilcisi öte yandan Süper Lig'deki üç maçında da kalesinde gol görmedi.

    Hatayspor, haftaya oynayacağı Alanyaspor maçından galip ayrılarak hem yenilmezlik hem de gol yememe serisini sürdürmek istiyor.

    Hatayspor, İstanbul da yenilmedi #1

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