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- Hatayspor kalecisi Munir, Beşiktaş'a karşı yok
Hatayspor kalecisi Munir, Beşiktaş'a karşı yok
Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Hatayspor file bekçisi Munir, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 17:18
- Güncelleme : 06.01.2021 - 17:45
Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelenin 43. dakikasında ceza sahası içinde yaşanan bir ikili mücadele sırasında rakibine tekme atan Hatayspor kalecisi Munir, kırmızı kart gördü.
HAFTAYA YOK
Faslı file bekçisi, önümüzdeki hafta oynayacakları Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)