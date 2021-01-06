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    Hatayspor kalecisi Munir, Beşiktaş'a karşı yok

    Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Hatayspor file bekçisi Munir, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 17:45
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    Hatayspor kalecisi Munir, Beşiktaş'a karşı yok

    Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

    Zorlu mücadelenin 43. dakikasında ceza sahası içinde yaşanan bir ikili mücadele sırasında rakibine tekme atan Hatayspor kalecisi Munir, kırmızı kart gördü.

    HAFTAYA YOK

    Faslı file bekçisi, önümüzdeki hafta oynayacakları Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

    Hatayspor kalecisi Munir, Beşiktaş a karşı yok #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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