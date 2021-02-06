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    Hatayspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4 golle yendi

    Süper Lig'in iyi futbol oynayan takımlarından Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanında 4-1'lik skorla kazandı. Aaron Boupendza bu haftayı da boş geçmedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 15:30
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    Hatayspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4 golle yendi

    Süper Lig'de 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Hatayspor oldu.

    HATAY'DAN FARKLI GALİBİYET

    Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Aaron Boupendza, 72. dakikada Rayane Aabid, 84. dakikada Abdurrahman Canlı ve 90+1. dakikada Adama Traore kaydetti. Hatayspor'un Gabonlu futbolcusu Aaron Boupendza, 21. lig maçında 17. golüne ulaştı. Adama Traore ise ilk golünü Kasımpaşa ağlarına bıraktı.

    Hatayspor, Kasımpaşa yı deplasmanda 4 golle yendi #1

    Kasımpaşa'nın tek golü 56. dakikada Isaac Thelin'den geldi. Kasımpaşa'nın devre arasında Anderlecht'ten transferi olan İsveçli futbolcu, 7. lig maçında 3. golünü attı.

    Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 38'e yükseltti. Kasımpaşa 26 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

    Hatayspor, Kasımpaşa yı deplasmanda 4 golle yendi #2

    Hatayspor, Kasımpaşa yı deplasmanda 4 golle yendi #3

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