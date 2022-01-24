Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Hatayspor, Kayserispor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftası birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olurken, son maç derbi oldu.

Son maç Trabzonspor - Galatasaray arasında oynanırken, şampiyonluk yarısında bordo-mavililer önemli bir galibiyet aldı.

Galatasaray'ı 2-1 yenen ve liderliğine devam eden Trabzonspor'u takip etmek isteyen Hatay, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

11. sırada olan ve yukarılara tırmanmanın hesabını yapan Kayserispor, kadrosunu güçlendirmek için yeni transferler yaptı.

Güçlü bir takım kurma noktasında çalışmalarını sürdüren Kayseri, bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyor.

Bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçı 4 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşma, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyenler, üye olmak zorunda. Aksi taktirde şifreli verilecek olan maçı izleme şansları olmayabilir.

23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI