Hatayspor, Konyaspor'u üç golle yendi Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürdü.

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Süper Lig'de 8. haftanın kapanış mücadelesinde Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Hatayspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Hatay ekibine galibiyeti getiren goller; 22. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov, 53. dakikada yine Renat Dadaşov ve 83. dakikada Carlos Strandberg kaydetti. Konuk ekip Konyaspor'un tek golü 32. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Hatayspor, Fenerbahçe ile oynayacak

Bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Hatayspor 14 puana yükselirken, Konyaspor 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda lider Fenerbahçe ile karşılaşırken, Konyaspor evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

Hatayspor kaybetmiyor

Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor, bu sezon oynadığı 8 lig maçından da puan kaybı yaşamadan ayrılmayı başardı. Hatayspor bu süreçte 3 galibiyet alırken, 5 de beraberlik aldı.

Konyaspor'un kötü serisi devam ediyor

Konyaspor, Hatayspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı ve ligdeki son 4 maçından galibiyet çıkaramamış oldu.

Konyaspor bu süreçte 2 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu.