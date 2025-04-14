Hatayspor, Murat Şahin'in görevden ayrıldığı iddialarını yalanladı

Süper Lig'de topladığı 19 puanla küme düşme hattında yer alan Hatayspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yolların ayrılma kararı alındığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır. Taraftarlarımızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.