Hatayspor, Özhan Pulat ile yollarını ayırdı Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da ayrılık resmen açıklandı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığı belirtildi.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan PULAT ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan PULAT ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor'un kısa süre içerisinde Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıklaması bekleniyor.