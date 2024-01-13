Hatayspor - Pendikspor maçında kazanan çıkmadı Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Pendikspor ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ile Ivo Vieira'nın çalıştırdığı Pendikspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Konuk ekip Pendikspor'un son dakikada bulduğu golle maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin golü 47. dakikada Rigoberto Rivas'tan geldi. Pendikspor beraberlik golünü 90+4. dakikada Leandro Kappel ile buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Hatayspor, 8 maçtır kazanamıyor

Volkan Demirel'in takımı 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasından sonra çıktıkları son 8 maçı kazanamadı.

Ivo Vieira'nın takımı Pendikspor da galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Konuk ekip söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Pendikspor, Beşiktaş'la karşılaşacak

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 21'e çıkardı. Pendikspor ise 16 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.