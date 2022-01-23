Hatayspor, Rizespor'la golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, alt sıralardaki Çaykur Rizespor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor 'u konuk etti. Galatasaray galibiyetinin ardından konuk olduğu Alanyaspor'a 6-0 mağlup olan Ömer Erdoğan'ın ekibi, evinde kazanıp ağır yenilgiyi telafi etmek istedi.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Rizespor ise Antalyaspor'un ardından Hatayspor'u da devirmeyi, seri yakalayarak nefes almayı amaçladı.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Maçın ilk yarısında Hatayspor etkili ataklar gerçekleştirdi. Rizespor kalesinde tehlike yaratan Akdeniz ekibi aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarıda Rizespor etkili bir oyun sergiledi.

İkinci devrenin başlarında gol arayan Karadeniz temsilcisi golle buluşamadı. Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve her iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı.

Alanyaspor karşısında aldığı 6-0 mağlubiyetin ardından sahasında da Rizespor'dan yara alan Hatayspor, milli araya moralsiz girdi. Rizespor ise deplasmandan aldıkları 1 puanla Karadeniz'e mutlu döndüler.