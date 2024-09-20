Hatayspor, sahasında Bodrum FK'ya yenildi Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, sahasında ağırladığı Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile Bodrum FK arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekibin galibiyet golü, 27. dakikada Seferi'den geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

25. dakikada Massanga'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rivas'ın içeriye ortaladığı meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kale çizgisine yönelen top kaleci Sousa'da kaldı.

27. dakikada Bodrum FK 1-0 öne geçti. Ceza sahası Hatayspor savunmasına baskı yapan Seferi, Kamil Ahmet Çörekçi ve Cemali Sertel'in arasında kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.

37. dakikada Görkem Sağlam topu arka direkteki Massanga'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Bodrum FK'nin üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve Bodrum FK, 3 puan ile evine dönen takım oldu.