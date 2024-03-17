Hatayspor, Samsunspor karşısında üç golle güldü

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi Hatayspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta Hatay ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Carlos Strandberg, 89. dakikada Dele Bashiru ve uzatma dakikalarında Rigoberto Rivas attı.
Hatayspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazandı. Samsunspor, 1 maç aradan sonra kaybetti.
Hatayspor, Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak
Bu sonucun ardından Hatayspor, 33 puana yükseldi. Samsunspor, 36 puanda kaldı.
Hatayspor, milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
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