Hatayspor, Samsunspor karşısında üç golle güldü
ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi Hatayspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Hatay ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Carlos Strandberg, 89. dakikada Dele Bashiru ve uzatma dakikalarında Rigoberto Rivas attı.

Hatayspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazandı. Samsunspor, 1 maç aradan sonra kaybetti.

Hatayspor, Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak

Bu sonucun ardından Hatayspor, 33 puana yükseldi. Samsunspor, 36 puanda kaldı.

Hatayspor, milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.