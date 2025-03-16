Hatayspor, Sivasspor'u üç golle geçti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Hatayspor oldu.

İLK YARI EŞİTLİKLE SONA ERDİ

Sivasspor, 23. dakikada Fode Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor, Bilal Boutobba'nın 30. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

HATAYSPOR, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Hatayspor ile Sivasspor arasındaki maçta ikinci yarının ilk 20 dakikasında 3 gol çıktı.

Hatayspor, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz ile 2-1 öne geçti. Sivasspor, bu gole hemen cevap verdi. 58. dakikada sahneye çıkan Rey Manaj durumu 2-2 yaptı.

Hatayspor, Guy-Marcelin Kilama'nın 65. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.

Hatayspor, Francisco Calvo'nun 78. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Maçta başka gol olmadı ve Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

HATAYSPOR, 2'DE 2 YAPTI

Hatayspor, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez üst üste iki hafta galibiyet aldı. Murat Şahin'in ekibi Hatayspor, ligde geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmişti.

RIZA ÇALIMBAY, ESKİ TAKIMINA YENİLDİ

Sivasspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci maçta ilk yenilgisini aldı.

Çalımbay, bu sezon görev aldığı eski takımı Hatayspor karşısında sahadan puansız ayrıldı.

SİVASSPOR, 27 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Hatayspor, 19 puana yükseldi. Sivasspor, 27 puanda kaldı.

Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.