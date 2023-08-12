Hatayspor, Süper Lig'e çok farklı döndü Süper Lig'in açılış haftasında geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ligden çekilen Hatayspor, deplasmanda ligin yeni ekibi Pendikspor'u 5-1 mağlup ederek lige görkemli bir başlangıç yaptı.

Süper Lig'e yeni sezon ile birlikte geri dönen deprem bölgesi takımlarından Hatayspor, ilk hafta ligin yeni takımı Pendikspor'a konuk oldu. Hatayspor deplasmandaki maçı 5-1'lık skorla kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Carlos Strandberg, 23. dakikada Görkem Sağlam, 46. dakikada Bertuğ Yıldırım, 57 ve 85. dakikada Fisayo Dele-Bashiru kaydetti. Pendikspor'un tek golü 90+4. dakikada Thuram'dan geldi. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, yeni sezona galibiyetle başlayarak büyük bir sevinç yaşadı. Ligin yeni takımı Pendikspor, Osman Özköylü yönetiminde Süper Lig'deki ilk maçında puan alamadı. Süper Lig'de gelecek hafta Pendikspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Hatayspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.