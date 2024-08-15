Hatayspor, Süper Lig'i üst sıralarda bitirmeye odaklandı Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, eksik mevkiler için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, sezonu ilk 10 takım arasında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından maçlarını Mersin'de oynamaya başlayan Süper Lig ekibi Hatayspor, geçen sezon yaşadığı ligden düşme korkusunu bu sezon yaşamamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonunun ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen, bu hafta ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak Hatayspor, rakibini yenip ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

"İLK MAÇIMIZDA CİDDİ MÜCADELE VERDİK"

Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine, oyuncuların Galatasaray'a karşı iyi performans sergilediğini söyledi.

Takım ruhunu yakaladıklarını dile getiren Mıstıkoğlu, şunları dedi:

Teknik heyet, futbolcular ve personelimiz bu ruh içerisinde hareket ediyor ve ellerinden gelenin fazlasını ortaya koymaya çalışıyor. Şu an iyi durumda olan takımımız daha da oturacak. İlk maçımızda ciddi mücadele verdik.

Mıstıkoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasından iyi sonuçla ayrılacaklarına inandığını belirtti.

"2-3 MEVKİ İÇİN TRANSFER İHTİYACIMIZ VAR"

Takımdaki eksiklerin farkında olduklarını ifade eden Mıstıkoğlu, transfer çalışmalarına ilişkin şunları anlattı:

Takımımızda 2-3 mevki için transfer ihtiyacımız var. Teknik heyet ve sportif direktörümüz bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Onların istek ve talepleri doğrultusunda biz de transfer işlemlerini tamamlayacağız. Ayağını yorganına göre uzatan bir yönetimiz. Hayali rakamlarla transferler yapmayacağız. Takımın maddi gücü oranında, takıma yararlı transferleri yapmaya çalışacağız.

Mıstıkoğlu, Hatayspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için planlı ve disiplinli hareket ettiklerini vurguladı.

"HEDEFLERİMİZİ TUTTURMAK İÇİN GAYRET EDECEĞİZ"

Bu sezon başarılı işlere imza atacaklarına inandıklarını kaydeden Mıstıkoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

Hatayspor'umuzun hedefi ilk 10'da kalmak hatta Avrupa kupalarına gitmek. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Futbolda yenmek de var yenilmek de. Hedeflerimizi tutturmak için gayret edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)