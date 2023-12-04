Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, PFDK'lık oldu Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ayrıca İstanbulspor maçında talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Fatih Karagümrük ve Galatasaray karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle Pendikspor da disipline yollandı.

PFDK'lik olan idareciler

Bunların yanı sıra 14. hafta karşılaşmalarında talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Hatayspor kulüp idarecisi Mehmet Güzel ile Antalyaspor idarecisi Deniz Ali Yeşil'i, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu'nu da disiplin kuruluna gönderildi.