Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

38 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutlayan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Peki Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 36. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 36. hafta maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Lig'e bu sezon damgasını vuran teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili ekip, yeni rekorlar için sahaya çıkacak.

Yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Karadeniz temsilcisi, ligde kalan maçlarını kazanırsa tarihinin en uzun liderlik serisini elde etmiş olacak.

Ligde oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatay ekibi ise 49 puanla 10. sırada yer alıyor.

İki takımın taraftarları da Hatayspor - Trabzonspor maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Trabzonspor maçı bilet fiyatları...

Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Trabzonspor maçı, 6 Mayıs 2022 Cumar günü saat 20:00'da başlayacak ve Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.