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- Hatayspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Hatayspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 09:03
- Güncelleme : 22.12.2020 - 09:04
Rizespor'u 2-1 yenerek morallenen Trabzonspor, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlayacak.
Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ise çıktığı 13 maçta 17 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor
Mohamedi
Popov
Billong
Pablo
Katranis
Aabid
Ribeiro
Akintola
Traore
Boupendza
Diouf
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan Asan
Edgar Ie
Vitor Hugo
Marlon
Baker
Flavio
Abdülkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny