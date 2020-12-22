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    Hatayspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 09:04
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    Hatayspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Rizespor'u 2-1 yenerek morallenen Trabzonspor, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.

    Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlayacak.

    Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

    Trabzonspor ise çıktığı 13 maçta 17 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Hatayspor

    Mohamedi
    Popov
    Billong
    Pablo
    Katranis
    Aabid
    Ribeiro
    Akintola
    Traore
    Boupendza
    Diouf

    Trabzonspor

    Uğurcan
    Serkan Asan
    Edgar Ie
    Vitor Hugo
    Marlon
    Baker
    Flavio
    Abdülkadir Parmak
    Nwakaeme
    Ekuban
    Djaniny

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