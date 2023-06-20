Hatayspor, Trendyol ile sponsorluk anlaşması imzaladı Trendyol Yemek, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un forma göğüs sponsoru oldu.

AA

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Süper Lig'den çekilen ve gelecek sezonda ligde yeniden yer alacak olan Hatayspor, Trendyol ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin katıldı.

"Kulüplerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi vererek, şunları dedi:

Trendyol gibi ülkemizin önemli bir markasının desteği bizim için çok saygıdeğer. Biliyorsunuz Trendyol geçtiğimiz dönemde de Omuz Omuza kampanyamıza ciddi bir bağış yapmıştı. Depremzede kardeşlerimizin ve kulüplerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

"İki taraf için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilme kararlarının kendilerini üzdüğünü anlatan Büyükekşi, şu şekilde konuştu:

Hatayspor, Trendyol ile birlikte inşallah çok daha güçlü bir şekilde aramıza dönecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız, depremde zarar gören bu iki Süper Lig takımına sahip çıkılması konusunda bizlere hep tavsiyede bulundular. Ben, bu sahip çıkmaya duyarsız kalmayan Trendyol'a çok teşekkür ediyorum. Bunu bir reklam anlaşması olarak görmeyin. Kulüpler Birliği Vakfı da bu iki kulübümüze destek olma konusunda bana özellikle tavsiyede bulundular. Ben Trendyol'a verdiği destek için teşekkür ediyorum. İki taraf için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

"Bu acıyı hafifletmek ne yazık ki mümkün değil"

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz de depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Hatayspor mensuplarını anarak başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

Sözlerimizle bu acıyı hafifletmek ne yazık ki mümkün değil. Ancak sevgi ve dayanışmayla bir araya gelerek, geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak istedik. Umut dolu bir geleceğe doğru ilerlemek için güçlü bir adım atmanın zamanı geldi. Bugün Trendyol ile gerçekleştireceğimiz sponsorluk anlaşmasını sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu anlaşmayla Hatay ve Hatayspor için bir adım atıyoruz. Trendyol'un güçlü marka değerinin, Hatayspor'un tutkulu taraftarlarıyla bir araya gelmesi umut dolu bir geleceğin güçlü temellerini oluşturacaktır. Trendyol ailesi, bu zorlu süreçte Hatay'a ve Hatay halkına yardım eli uzatmış ve destek olmuştur. Trendyol ailesi ve Sayın Çağlayan Çetin'e çok teşekkür ediyorum.

"Allah'a şükür ayağa kalkacağız"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de zor bir dönem geçirdiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Bunu her zaman dile getirmek istemiyorum çünkü insanların acıları çok büyük. Ama yaşadığımız süreç kolay bir süreç değildi. Geçmiş röportajlarımın birinde 'Anka kuşu gibi ayağa kalkmayı hedefliyoruz.' dedim. Anka kuşu, küllerinden doğan bir kuştur. Hatayspor da bu sene inşallah sizlerin de destekleriyle beraber bir anka kuşu gibi hayata dönecek. Bunun için ben sezon boyunca elimden geleni yapmaya çalışacağım. Trendyol'un bize desteği çok önemli. Trendyol Yemek olarak bizim göğüs sponsoru oldular. Biz bunu taşımaktan çok mutluluk duyacağız. Allah'a şükür ayağa kalkacağız, yürümekten öte inşallah Hatayspor olarak koşmaya başlayacağız. Bu koşuda bizi desteklediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

"Sizlere destek olmak bizim için büyük bir gurur"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise ilk günden itibaren Trendyol olarak deprem bölgesine ellerinden gelen yardımı yaptıklarını vurgulayarak, şu şekilde görüş belirtti: