Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 TL oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hatayspor ve Gaziantep FK Passolig ücretlerinin 1 TL olarak belirlendiğini bildirdi.

AA Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Süper Lig takımları Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig fiyatları 1 lira oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ülkeyi yasa boğduğu hatırlatıldı. Kart ücretleri 1 liraya indirildi TFF'nin sporun birleştirici gücü ve dayanışma ruhu ile futbol ailesinin destekleriyle yaraları sarmak için elinden geleni yaptığı belirtilerek, bu amaçla, yeni sezonda Hatayspor ile Gaziantep FK'nin Passolig kart ücretlerinin 1 liraya indirildiği kaydedildi. Depremden etkilenen kulüplere gönül veren taraftarlara destek olmaya devam edileceği vurgulandı.