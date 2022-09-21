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Hatayspor, Volkan Demirel ile sözleşme imzaladı
Geçtiğimiz günlerde Hatayspor ile anlaşan Volkan Demirel, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.
- 21.09.2022 - 12:56
- Güncelleme : 21.09.2022 - 13:00
Hatayspor Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini duyurdu.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı
Genç teknik adam Fenerbahçe'deki antrenörlük kariyerinin ardından geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.