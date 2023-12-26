Hatayspor, Volkan Demirel'in istifa haberlerini yalanladı

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hatayspor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelmişti.

Güney ekibi, Mersin'de oynanan maçta siyah-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

Yaşanan bu olayın ardından teknik direktör Volkan Demirel'in istifa ettiği yönünde haberler çıkmıştı.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, çıkan haberleri yalanladı.

"Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Toksöz, şu ifadeleri kullandı:

Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil.