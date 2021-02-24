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    Hatayspor, yeni stadına kavuşuyor

    Hatayspor'un 25 bin kapasiteli Yeni Hatay Stadı'nın yapımı tamamlandı. Bordo-beyazlı ekip, maçlarını yeni mabedinde oynamak için artık gün sayıyor.
    • AA
    • 24.02.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 13:05
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    Hatayspor, yeni stadına kavuşuyor

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında 2016 yılı sonlarında inşaatına başlanan Yeni Hatay Stadı, geçen ay tamamlandı.

    Hatayspor, yeni stadına kavuşuyor #1

    Süper Lig ekibi, kentin yeni stadında müsabakalarını oynamak için gün sayıyor.

    SON AŞAMAYA GELİNDİ

    Yan tarafına atletizm tesisi de yapılan stadın Hatayspor'a tahsisi için son aşamaya gelindi.

    Hatayspor, yeni stadına kavuşuyor #2

    25 BİN KAPASİTELİ

    Maçlarını Antakya Atatürk Stadı'nda oynayan bordo-beyazlı ekip ise 25 bin kişi kapasiteli ve 28 locası bulunan yeni yuvasına kavuşacağı günü bekliyor.

    Hatayspor, yeni stadına kavuşuyor #3

    Hatayspor, yeni stadına kavuşuyor #4

    Hatayspor, yeni stadına kavuşuyor #5

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