Hatayspor, yeni stadına kavuşuyor

Hatayspor'un 25 bin kapasiteli Yeni Hatay Stadı'nın yapımı tamamlandı. Bordo-beyazlı ekip, maçlarını yeni mabedinde oynamak için artık gün sayıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında 2016 yılı sonlarında inşaatına başlanan Yeni Hatay Stadı, geçen ay tamamlandı.

Süper Lig ekibi, kentin yeni stadında müsabakalarını oynamak için gün sayıyor.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Yan tarafına atletizm tesisi de yapılan stadın Hatayspor'a tahsisi için son aşamaya gelindi.

25 BİN KAPASİTELİ

Maçlarını Antakya Atatürk Stadı'nda oynayan bordo-beyazlı ekip ise 25 bin kişi kapasiteli ve 28 locası bulunan yeni yuvasına kavuşacağı günü bekliyor.