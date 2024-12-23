Hatayspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! 3 futbolcu cezalı

Haber Merkezi
Süper Lig'de 17. haftanın kapanış mücadelesinde Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım Hatayspor'a kötü haberler geldi.
3 FUTBOLCU CEZALI
Adana Demirspor'la oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz ve Görkem Sağlam cezalı duruma düştü.
3 futbolcu da Fenerbahçe ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE, HATAYSPOR'U KONUK EDECEK
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç 5 Ocak 2025'te yapılacak.
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