Hatayspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! 3 futbolcu cezalı
Haber Merkezi

Süper Lig'de 17. haftanın kapanış mücadelesinde Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım Hatayspor'a kötü haberler geldi.

3 FUTBOLCU CEZALI

Adana Demirspor'la oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz ve Görkem Sağlam cezalı duruma düştü.

3 futbolcu da Fenerbahçe ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE, HATAYSPOR'U KONUK EDECEK

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç 5 Ocak 2025'te yapılacak.

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Emre Çalışkan
Editor