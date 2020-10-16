Dolar
7.9139
-0.2332%
Euro
9.2765
-0.2097%
Altın
1901.79
-0.3588%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
483.981
-0.6825%
Bitcoin
89833.71
-2.11%
EXEN Coin
11.88
6.48%
23ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 23 C
    Hatayspor'da 11 futbolcunun testi pozitif çıktı

    Hatayspor'da 11 futbolcunun testi pozitif çıktı

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı.
    • AA
    • 16.10.2020 - 18:39
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 18:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig’in 5’inci haftasında Pazar günü sahasında B.B Erzurumspor’u konuk edecek Hatayspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor.

    11 FUTBOLCUDA DAHA KORONA TESPİT EDİLDİ

    Geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından tekrarlanan testlerde 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanın daha testleri pozitif sonuç verdi.

    Bordo-beyazlı ekipte; toplamda 19 kişi koronavirüse yakalanmış oldu.

    Hatayspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    Hatayspor da 11 futbolcunun testi pozitif çıktı #1

    Hatayspor da 11 futbolcunun testi pozitif çıktı #2

    Hatayspor da 11 futbolcunun testi pozitif çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir