Hatayspor'da olağanüstü genel kurula doğru! Yılmaz Vural'la anlaşıldı

AA & Ensonhaber

Antalyalı iş insanı Mehmet Ali Gürboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatayspor'un 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongresi öncesinde başkan adaylığını açıklayan Mehmet Şaşmaz'ın yönetim kurulu listesinde yer aldığını ifade etti.

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ HATAYSPOR'U LİGDE TUTMAK"

Genel kurula kısa bir süre kaldığını ve büyük ihtimalle tek liste ile seçime gidileceğini belirten Gürboğa, şunları dedi:

Birinci hedefimiz Hatayspor'u ligde tutmak. İkincisi de Hataylı taraftarlarımıza, halkımıza tekrar futbol heyecanını getirip yaşanan acıları unutturmak istiyoruz.

"YILMAZ HOCAM İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Teknik direktörlük için Portekiz, Almanya ve Türkiye'de çeşitli görüşmeler yaptıklarını anlatan Gürboğa, şu şekilde konuştu:

Türkiye'nin deneyimli, karizmatik ve başarılı teknik direktörü Yılmaz Vural ile anlaştık. 10 Ocak'ta kongrede göreve seçildiğimiz zaman hemen Yılmaz Hocam ile çalışmaya başlayacağız.

"GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Gürboğa, Hatayspor'un transfer yasağını dün itibarıyla kaldırdıklarını ve en az 6-7 transfer yapacaklarını kaydetti.

Göreve gelmeleri halinde yönetim kurulunda altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışacağını dile getiren Gürboğa, şu ifadeleri kullandı: