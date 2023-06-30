Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla başladı.

AA

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor, gelecek sezon hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan çabukluk çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, milli takımlarında forma giyen ve izinli olan Saba Lobjanidze ve Sam Adekugbe dışında tüm oyuncular katıldı. Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Hatayspor'un kamp programı

İlk etap kamp çalışmasını 10 Temmuz'a kadar Riva'da sürdürecek Atakaş Hatayspor, ikinci etap çalışmasını 12-26 Temmuz tarihlerinde Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

Hatayspor, Mersin Erdemli'de yapımı devam eden antrenman sahalarının tamamlanmaması halinde, sezonun ilk maçı için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.