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    Hatayspor'dan Ankaragücü karşısında 4 gollü 3 puan

    Hatayspor'dan Ankaragücü karşısında 4 gollü 3 puan

    Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 4-1 yenerek yoluna doludizgin devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 15:37
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    Süper Lig'de 27. hafta maçında Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ankaragücü deplasmanda 1-0 öne geçti ama maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Hatayspor oldu.

    Ankaragücü'nün golünü 16. dakikada Torgeir Börven kaydetti. Hatayspor'un golleri 45 ve 55. (P) dakikada Mame Biram Diouf, 65 ve 75. dakikada Babajide Akintola'dan geldi.

    Karşılaşmanın 45+5. dakikasında Anragücü'nde forma giyen Joseph Paintsil kırmızı kart gördü.

    Hatayspor dan Ankaragücü karşısında 4 gollü 3 puan #1

    BOUPENDZA CEZALIYDI

    Aaron Boupendza'nın cezası nedeniyle oynamadığı maçta kazanan Hatayspor puanını 45'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı.

    Süper Lig'de çarşamba günü Hatayspor, Sivasspor'a konuk olacak. Aynı gün Ankaragücü, Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Hatayspor dan Ankaragücü karşısında 4 gollü 3 puan #2

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