Hatayspor'dan Ankaragücü karşısında kritik üç puan

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Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Özkan Pulat'ın ekibi Hatayspor ile Emre Belözoğlu'nun takımı Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.
Hatayspor, son dakikada kazandı
Hatayspor, 71'de Görkem Sağlam ile öne geçti. Ankaragücü bu gole 85. dakikada Federico Macheda ile karşılık verdi.
Hatayspor, 90'da Renat Dadashov'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Hatayspor'un rakibi Beşiktaş
Bu sonucun ardından Hatayspor 37 puana yükseldi. Ankaragücü, 39 puanda kaldı.
Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
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