Hatayspor'dan Barcelona'ya davet

Süper Lig'in yeni ekibi, Twitter üzerinden Katalan ekibi Barcelona'yı Hatay'a çağırdı.

Tarihinde bir ilki başararak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Ligin yeni ekibini tebrik eden takımlardan biri de Barcelona'ydı.

İspanyol devi, resmi twitter hesabından Hatayspor'u tebrik ederken başkan Lütfü Savaş'ın, "Bizim bütün amacımız orta vadede Barcelona gibi bir takımı Hatay'da göstermek" sözlerine de cevap verdi.

''YENİ STADIMIZIN AÇILIŞINDA BULUŞALIM''

Barcelona, "Dileriz ki en kısa sürede Türkiye'deki taraftarlarımızla buluşabiliriz" mesajını gönderirken Hatayspor da, "Barcelona’yı medeniyetler şehri Hatay’da ağırlamayı, eşsiz yemeklerimizden tattırmayı çok isteriz. Fazla beklemeyelim; yeni stadımızın açılışında buluşalım" karşılığını vererek Katalanları davet etti.