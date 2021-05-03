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    Hatayspor'dan koronavirüs yalanlaması

    Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, koronavirüs vakalarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 19:08
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 19:27
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    Hatayspor'dan koronavirüs yalanlaması

    Bugün Hatayspor'da, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer alan iki futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edilmişti.

    Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı'dan çıkan haberlere yalanlama geldi.

    "İDDİALAR GERÇEK DEĞİL"

    Vardı, Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

    Hatayspor dan koronavirüs yalanlaması #1

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