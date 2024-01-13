Hatayspor'dan kötü seri! Son 12 maçta sadece Galatasaray'ı yendiler Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Akdeniz ekibinin galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Hatayspor, ligde son 12 maçta yalnızca Galatasaray karşısında galip geldi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin golü 47. dakikada Rigoberto Rivas'tan geldi.

Pendikspor beraberlik golünü 90+4. dakikada Leandro Kappel ile buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Son 12 maçta sadece Galatasaray'ı yendiler

Alınan bu sonuçla birlikte Hatayspor'da kötü gidişat devam etti. Ligde 21 puanı bulunan bordo-beyazlı takım çıktığı son 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Bu süreçte yalnızca Galatasaray'ı yenen Volkan Demirel'in ekibi, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

"Bir puana üzüldük"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, beraberlik serilerine bir maç daha eklediklerini söyledi.

Bugün gol attıklarını ancak skoru koruyamadıklarını anlatan Demirel, bunu da oyuncuların skoru koruma amaçlı geriye yaslanmasından kaynaklandığını vurguladı.

Oyuncuların bu maçı kazanmak istediğini ifade eden Demirel, şu şekilde konuştu: