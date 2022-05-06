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    Hatayspor'dan şampiyon Trabzonspor'a alkış

    Evinde Trabzonspor'u ağırlayan Hatayspor, ligi zirvede bitiren rakibini alkışlarla karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 20:48
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    Hatayspor'dan şampiyon Trabzonspor'a alkış

    Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'u alkışadı.

    Maçtan önce soyunma odası tünelinden sahaya çıkış alanında yan yana dizilen Hataysporlu futbolcular ve antrenörler, sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları ve teknik heyeti alkışladı ve ellerini sıktı. Hataysporlu futbolseverler de bordo mavili takımı alkışladı.

    Trabzonspor da tebrik etti

    Trabzonspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Hatayspor'u tebrik etti.

    Hatayspor dan şampiyon Trabzonspor a alkış #1


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