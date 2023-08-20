Hatayspor'la Kasımpaşa yenişemedi Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçta Hatayspor ile Kasımpaşa golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig'de Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Depremin ardından maçlarını Mersin'de oynama kararı alan ve Mersin Stadyumu'nda ilk resmi maçına çıkan Hatayspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Hem Hatayspor, hemde Kasımpaşa zorlu mücadelede gol ve goller bulabilmek adına zaman zaman önemli ataklar geliştirdi. Ancak iki takım da beklediği golü bulamadı.

İlk kez seyirci karşına çıktılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıktı.

Sahaya çiçekler atıldı

4.17'de oyunun durduğu sırada sahadaki oyuncular ve tribündeki taraftarlar alkışlarla 6 Şubat'ta depremde kaybedenleri andı, bazı taraftarlar sahaya çiçek attı.

Bu beraberliğin ardından Hatayspor ve Kasımpaşa, ligde puanını 4'e yükseltti.

Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Pendikspor'u ağırlayacak.