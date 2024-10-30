Hataysporlu Selimcan golünü attı, nikah masasına koştu

DHA
Türkiye Kupası 3. eleme turunda 3. lig ekibi İnegöl Kafkasspor, sahasında Süper Lig takımı Hatayspor'u sahasında ağırladı.
GOLÜNÜ ATTI, NİKAH MASASINA KOŞTU
Ev sahibi ekibin 4-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından Hataysporlu Selimcan Temel, nikah masasına koştu. Karşılaşmada 1 gol kaydeden İnegöl doğumlu futbolcu, Azerbaycan uyruklu Aitach Veliyeva ile evlendi.
Temel, maçın ardından duş alıp, İnegöl Belediyesi Nikah Dairesi’ne koştu. Temel, sevgilisi Azerbaycan uyruklu Aitach Veliyeva ile dünyaevine girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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