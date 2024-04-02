Galatasaray'ın karşısında Hatayspor'un golü geçersiz sayıldı Hatayspor'un Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçta 58. dakikada Strandberg ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma, Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi attı.

Strandberg'in golü geçersiz sayıldı

Bu mücadeleye ise ikinci yarıda Hatayspor'un iptal edilen golü damgasını vurdu.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde Hatay ekibinin sol kanattan kullandığı taç atışında Ghoulam topu ceza sahasına gönderdi, ön direkte bulunan Maksimovic'in kafa vuruşunda kaleci Fernando Muslera topu çıkardı.

Daha sonra kale sahasında topu önünde bulan Strandberg'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

Ancak pozisyon için VAR incelemesi yapıldı. Yapılan inceleme sonrası golde ofsayt tespit edildi ve geçersiz sayıldı.

Pozisyona itiraz edilmişti

Öte yandan sosyal medyada pozisyonun taçtan gelmesi sonrasında ofsayt verildiği yönünde itiraz edilirken, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesiyle daha sonraki an için bu kararın verildiği görüldü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)