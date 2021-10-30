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Hatayspor'un golü öncesi faul beklentisi

Hatayspor'un golü öncesi faul beklentisi

Hatayspor'un 6. dakikada attığı gol öncesinde Ersin Destanoğlu kendisine faul yapıldığını savundu. Cüneyt Çakır santrayı gösterirken VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.