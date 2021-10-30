- Haberler
- Futbol Haberleri
- Hatayspor'un golü öncesi faul beklentisi
Hatayspor'un golü öncesi faul beklentisi
Hatayspor'un 6. dakikada attığı gol öncesinde Ersin Destanoğlu kendisine faul yapıldığını savundu. Cüneyt Çakır santrayı gösterirken VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 17:07
- Güncelleme : 30.10.2021 - 17:11
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.
Saba Lobjanidze'nin 6. dakikada attığı golden önce El Kaabi'nin çektiği şut sırasında Ersin Destanoğlu bileğine basıldığı gerekçesiyle yerde kaldı.
Siyah-beyazlıların özellikle de genç kalecinin yoğun itirazına rağmen maçın hakemi Cüneyt Çakır golü verirken VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.
İŞTE O POZİSYON...