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Hatayspor'un golü VAR kontrolü sonrasında verildi!

Hatayspor'un golü VAR kontrolü sonrasında verildi! Hatayspor, Galatasaray önünde 14. dakikada öne geçti. Yardımcı hakem bu pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrasında bordo-beyazlıların golü verildi.