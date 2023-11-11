Hatayspor'un golü VAR kontrolü sonrasında verildi!

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Mersin Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Hatayspor'un bulduğu gol önce ofsayt nedeniyle iptal edilirken VAR kararı sonrasında geçerlilik kazandı ve Akdeniz ekibi maçta bu golle öne geçti.
VAR, gol kararı verdi
Karşılaşmanın 14. dakikasında Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, topu ileriye uzun gönderdi.
Bu topu Davinson Sanchez karşıladı ama istediği gibi uzaklaştıramadı. Sol kanatta topu alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direkte Rivas golü attı.
Yardımcı hakem, gol sonrası ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası Hatayspor'un golü verildi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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