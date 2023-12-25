Hatayspor'un hocası Volkan Demirel'den istifa sorusuna yanıt Beşiktaş mağlubiyetinin ardından konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ayrılık sinyali verdi.

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Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk oettiği beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa dikkat çeken açıklamalar yapan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. İçeride oynadığımız bir Kayserispor maçı, bir de bu maçta çok kötü oynadık. Bunun sorumlusu benim. İçimden çok söylemek şey geliyor. Bu takımı kuran benim. Fazla da bir şey yok benim adıma. Aslında konuşmak istiyorum ama... Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Bu ülkenin önemli takımlarından biri, her zaman saygı duyulmalı. Büyük takım olmak başka bir şey. Çok saygı duymamız gerektiğini söyledim. Belki çıkacakları tatil... Maçta konsantrasyon eksiği yarattı. Bu takımda her şeyi yapan, bu oyuncuları getiren benim. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde söyleyebilirim" dedi.

İstifa sorusuna yanıt verdi

"İstifa mı düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan 42 yaşındaki teknik adam, "Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir. Dediğim gibi bakacağız" ifadelerini kullandı.