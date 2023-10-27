Hatayspor'un iç saha serisine Kayserispor son verdi Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek rakibinin iç sahadaki 4 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Kayserispor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Kayserispor'un gollerini 33'te kendi kalesine Burak Bekaroğlu ve ve 47'de Aylton Boa Morte atarken Hatayspor'un tek sayısını 68'de penaltıdan Renat Dadaşov kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 16 puana yükselen Kayserispor, bir sonraki maç haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

14 puanda kalan Hatayspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.

İç saha serisi bitti

Bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik çıkaran Hatayspor, Kayserispor'a mağlup olarak iç sahadaki yenilmezlik serisinin sonuna gelmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta evinde Rizespor'u 3-1 deviren Kayserispor ise üst üste ikinci galibiyetini aldı ve bu sezon bir ilk yaşadı.