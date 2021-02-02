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    Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Hatayspor-Fenerbahçe maçında ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sonrası ev sahibi ekibin futbolcuları, hakeme penaltı itirazında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 17:26
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    Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-lacivertlilerin 1-0 önde kapattığı mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon çok tartışıldı.

    ARSLANBOĞA DEVAM DEDİ

    Ceza sahası içinde Caner Erkin'in müdahalesi sonrası yerde kalan Mame Diouf, penaltı bekledi.

    Ancak karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa devam kararı verdi.

    Hatayspor un penaltı beklediği pozisyon #1

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