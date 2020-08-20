Dolar
7.323
0.4719%
Euro
8.6594
0.2431%
Altın
1928.95
0.0394%
Borsa
1120.26
-0.3956%
G. Altın
455.624
0.6859%
Bitcoin
86575.16
0.9107%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C
    Hatayspor'un yemekli transfer açıklaması

    Hatayspor'un yemekli transfer açıklaması

    Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı'nın transferle ilgili konuştuğu sıralarda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yemek yemesi sosyal medyada gündem oldu.
    • AA
    • 20.08.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 20.08.2020 - 12:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hatayspor'un yemekli transfer açıklaması

    Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

    Gerçekleştirilen bir organizasyonda takımın basın sözcüsü Rahmi Vardı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da bir konuşma gerçekleştirdi.

    LÜTFÜ SAVAŞ'IN EKMEK BANMASI GÜNDEM OLDU

    Rahmi Vardı'nın Pablo Santos'un transferiyle ilgili açıklamaları sırasında; takımın onursal başkanı da olan Lütfü Savaş'ın ekmeğini sosa banması sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    Hatayspor'un yemekli transfer açıklaması - İZLE

    Görüş Bildir