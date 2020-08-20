Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı'nın transferle ilgili konuştuğu sıralarda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yemek yemesi sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gerçekleştirilen bir organizasyonda takımın basın sözcüsü Rahmi Vardı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da bir konuşma gerçekleştirdi.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN EKMEK BANMASI GÜNDEM OLDU

Rahmi Vardı'nın Pablo Santos'un transferiyle ilgili açıklamaları sırasında; takımın onursal başkanı da olan Lütfü Savaş'ın ekmeğini sosa banması sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Hatayspor'un yemekli transfer açıklaması - İZLE