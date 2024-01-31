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Havalimanında Marius Sumudica ile Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik

Havalimanında Marius Sumudica ile Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçeli bir taraftar arasında havalimanında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.