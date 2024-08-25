Hayatını kaybeden efsane hoca Daum'un kariyeri Süper Lig'de Feberbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un hocalığını yapan Alman teknik adam Christoph Daum hayatını kaybetti. Daum'dan geriye kalan futbol anıları ve kariyeri oldu.

Haber Merkezi

Alman teknik adam Christoph Daum, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor gibi takımları çalıştıran Christoph Daum’un vefatının ardından birçok takım taziye mesajları yayınladı.

Vefat haberini, eski futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştı. Efsane teknik adam bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Özat şu ifadeleri kullandı:

Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu.

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Daum, 24 Ekim 1953 yılında dünyaya geldi. Alman teknik direktör ve eski futbolcudur. Daum, orta saha oyuncusu olarak oynadı ve Duisburg bölgesinden çeşitli kulüplerde forma giydi.

Antrenörlük kariyerine 1. FC Köln'de başlayan Daum, dört sezon boyunca takımı çalıştırdı ve 1990'da Stuttgart'ın teknik direktörü oldu. Stuttgart ile 1991-92 sezonunda Bundesliga şampiyonu oldu ve ertesi sezon Almanya Süper Kupası'nı kazandı.

1994'TE BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA GEÇTİ

Ocak 1994'te Gordon Milne'nin halefi olarak Beşiktaş'ın başına geçti ve 1994 Türkiye Kupası'nı kazandı. Sonraki sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ile açtı ve 1994-95 sezonunda Türkiye Ligi şampiyonu oldu.

LEVERKUSEN İLE ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRDI

1996 ile 2000 yılları arasında Bayer Leverkusen'i çalıştırdı. Almanya'da 1996-97 sezonunu lig ikincisi, 1997-98 sezonunu lig üçüncüsü, 1998-99 sezonunu yeniden lig ikincisi olarak tamamladı. 1999-2000 sezonunda lig ikincisi oldu ve averaj ile şampiyonluğu kaçırdı.

İKİNCİ BEŞİKTAŞ DÖNEMİ BAŞARISIZ OLDU

Ertesi sezon uyuşturucu skandalına karışan Daum, Ekim 2000'de görevinden istifa etti. Mart 2001'de Beşiktaş'a geri döndü, ancak ikinci döneminde başarılı olamadı. 2002 yılında Austria Wien ile anlaştı ve sezon sonunda Avusturya Ligi ve Avusturya Kupası'nı kazanarak duble yaptı.

FENERBAHÇE'YE GELDİ

Temmuz 2003'te Türkiye'ye dönen Daum, Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Fenerbahçe ile 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında Süper Lig şampiyonu oldu. Temmuz 2006'da Fenerbahçe'den ayrıldı ve üç sezon boyunca eski takımı 1. FC Köln'ü çalıştırdı.

İKİNCİ FENERBAHÇE DÖNEMİNİ KUPAYLA AÇTI

2009'da yeniden Fenerbahçe'ye geldi ve sezonu Süper Kupa şampiyonluğu ile açtı. 2009-10 sezonunu Bursaspor'un bir puan gerisinde, ikinci sırada tamamladı. Daha sonra Almanya'ya geri dönen Daum, kısa bir dönem Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı ve 2011'de Belçika ekibi Club Brugge ile anlaştı.

BURSASPOR'U DA ÇALIŞTIRDI

2013'te Bursaspor'un teknik direktörü olarak Türkiye'ye geri döndü. Son olarak Temmuz 2016'dan Eylül 2017'ye kadar Romanya millî takımını çalıştırdı ve emekli oldu.